Körfez Kulüpler Birliği adına Tarık Gürgen ve Yunus Küçük ziyaret gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Körfez Esenspor’un duayen hocası Kenay Ay hocamızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim acil şifalar versin!” dedi.
- Spor
Kenan Ay’a “geçmiş olsun” ziyaretleri sürüyor
Kentimiz futboluna yıllardır emek veren Kenan ay’ın hasta yatağı bir an boş kalmıyor. Ziyaretçileri eksik olmayan Ay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, hızla sağlığına kavuşuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.