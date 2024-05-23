23 May 2024 - 14:56 - Spor

Kenan Ay’a “geçmiş olsun” ziyaretleri sürüyor

Kentimiz futboluna yıllardır emek veren Kenan ay’ın hasta yatağı bir an boş kalmıyor. Ziyaretçileri eksik olmayan Ay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, hızla sağlığına kavuşuyor.