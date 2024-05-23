- Spor

Kenan Ay’a “geçmiş olsun” ziyaretleri sürüyor

Kentimiz futboluna yıllardır emek veren Kenan ay’ın hasta yatağı bir an boş kalmıyor. Ziyaretçileri eksik olmayan Ay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, hızla sağlığına kavuşuyor.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Kenan Ay’a “geçmiş olsun” ziyaretleri sürüyor mask

Körfez Kulüpler Birliği adına Tarık Gürgen ve Yunus Küçük ziyaret gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.  Ziyarette “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Körfez Esenspor’un duayen hocası Kenay Ay hocamızı ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim acil şifalar versin!” dedi.
# tedavi

23 May 2024 - 14:56 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.349.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL