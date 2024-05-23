M&S Arena Çim Halı Saha'da düzenlenen özel maçlarla formunu koruyan duayenler, “ Avrupa Şampiyonasına Hızla Devamm..!!!” sloganıyla, futbol tutkularını gen nesillere aktarıyor. Maçlar soluksuz ve heyecanla oynanıyor. Haftalar sonra galip gelen İzmitgücü takımı, Erzurumgücü ekibini yendikten sonra, galibiyeti baklava partisiyle kutladı. İzmitgücü ekibi eksik ve cezalı oyuncularının takıma geri dönmesiyle, eski gücüne kavuşmayı bekliyor. Mehmet Akif Karaman “Hayat Dostlarla Güzel ... Güzel ve iyi olan beklenir” dedi.
- Spor
Çim halı sahalar, efsaneleri ağırlıyor
Baçspor antrenörü Mehmet Akif Karaman, kentimizin önemli spor insanlarından, eski efsane kaleci İshak Zengin, Erzurumgücü’nü yendikleri maçtan sonra baklava ziyafeti çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.