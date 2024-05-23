Çim halı sahalar, efsaneleri ağırlıyor

M&S Arena Çim Halı Saha'da düzenlenen özel maçlarla formunu koruyan duayenler, “ Avrupa Şampiyonasına Hızla Devamm..!!!” sloganıyla, futbol tutkularını gen nesillere aktarıyor. Maçlar soluksuz ve heyecanla oynanıyor. Haftalar sonra galip gelen İzmitgücü takımı, Erzurumgücü ekibini yendikten sonra, galibiyeti baklava partisiyle kutladı. İzmitgücü ekibi eksik ve cezalı oyuncularının takıma geri dönmesiyle, eski gücüne kavuşmayı bekliyor. Mehmet Akif Karaman “Hayat Dostlarla Güzel ... Güzel ve iyi olan beklenir” dedi.