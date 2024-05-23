Recep Durul’dan ilginç paylaşım

İşte o paylaşılan sözler:

"Neyleyim sen yoksan eğer dünyanın servetini, Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini, Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları, Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı, Nede haklıymış meğer aşk uğruna yananlar"