Recep Durul’dan ilginç paylaşım

İşte o paylaşılan sözler:
"Neyleyim sen yoksan eğer dünyanın servetini, Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini, Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları, Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı, Nede haklıymış meğer aşk uğruna yananlar"
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Ferdi Tayfur'un söylediği bir şarkı sözünü ve '1966 RUHU' yazan Kocaelispor formasını paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.