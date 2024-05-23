23 May 2024 - 14:44- Spor G:

Recep Durul’dan ilginç paylaşım

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Ferdi Tayfur'un söylediği bir şarkı sözünü ve '1966 RUHU' yazan Kocaelispor formasını paylaştı.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Recep Durul’dan ilginç paylaşım mask

İşte o paylaşılan sözler:

"Neyleyim sen yoksan eğer dünyanın servetini, Neyleyim sen yoksan eğer ahiretin cennetini, Neyleyim sen yoksan eğer sahilleri kırları, Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı, Nede haklıymış meğer aşk uğruna yananlar"

23 May 2024 - 14:44 - Spor

Mahreç  Büşra Bozbağ

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