Başkan Özata: “Miting ses getirmeli”

CHP Kocaeli örgütü bugün 11.30’da İzmit Sabrı Yalım Park’ında CHP Genel Merkezi’nin 26 Mayıs Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceği Büyük Emekli Mitingine ilişkin basın açıklaması düzenledi. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, “Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan meydanına bekliyoruz” diyerek emekli vatandaşlara miting çağrısı yaptı.
BARIŞ RÜZGARLARI ESİYOR
CHP’nin gerçekleştireceği Büyük Emekli Mitingine ilişkin gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şube Başkanı Âdem Özata konuşmasında şunları söyledi, “CHP’nin düzenleyeceği miting iyi olacak ama dernek olarak üyelerimizin siyasi görüşü birbirinden farklı olduğu için bizler flamamızla değil de bireysel olarak katılacağız. İnşallah bu miting ses getirir. Özgür Özel’in seçilmesiyle birlikte emekliler üzerinden bir barış rüzgârı esiyor. Buradan emeklilerin faydasına bir sonuç çıkar diye düşünüyoruz. İnşallah bu rüzgâr doğrultusunda en düşük emekli maaşı 17 bin TL seviyesinde olur”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.