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TEMİZ BİR İZMİT İÇİN YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

İzmit Belediyesi kentin temizliği ve çevre sağlığını korumak amacıyla yeni bir cezai yaptırım sürecinin başlayacağını açıkladı.

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TEMİZ BİR İZMİT İÇİN YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR mask

İzmit Belediyesi'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

YENİ BİR CEZAİ YAPTIRIM SÜRECİ BAŞLIYOR

"İzmit Belediyesi olarak, kentimizin temizliği ve çevre sağlığını korumak amacıyla önemli bir adım atıyoruz. Daha önce yapılan anket çalışmalarında çevreyi, parkları ve ortak kullanım alanlarını kirletenlere karşı cezai yaptırımlar uygulanması konusunda vatandaşlarımızın büyük bir desteğini aldık. Bu doğrultuda, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir İzmit bırakmak amacıyla yeni bir cezai yaptırım sürecini başlatıyoruz.

Bu uygulama kapsamında, çevreyi kasıtlı olarak kirleten, parklarımızı ve yeşil alanlarımızı hor kullanan, gelişigüzel çöp atan kişilere yönelik çok katı cezalar uygulanacaktır. Zabıta ekiplerimiz ve ilgili tüm müdürlüklerimiz, bu konuda önceden bilgilendirilmiş ve gerekli önlemleri almıştır.

Amacımız, cezalandırmaktan ziyade, tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye teşvik etmektir. Hep birlikte daha temiz ve yaşanabilir bir İzmit için çalışmalıyız.

Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ederiz."

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23 May 2024 - 15:39 - Gündem

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