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Zeynep Sönmez, Roland Garros'ta ana tabloya yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'ta (Roland Garros) ana tabloya yükseldi. 22 yaşındaki Zeynep, grand slam turnuvalarında ana tabloya çıkan 5'inci Türk tenisçi oldu.

Anadolu Ajansı
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Zeynep Sönmez, Roland Garros'ta ana tabloya yükseldi mask
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Zeynep Sönmez, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin final turunda Hırvat Jana Fett'i 2-0 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Kadınlar dünya sıralamasının 157. basamağındaki Zeynep, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerindeki final turu maçında, klasmanın 126. sırasındaki Fett​​​​​​​ ile karşılaştı.

Roland Garros elemelerinde ilk kez mücadele eden 22 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 49 dakika süren maçı 7-6 ve 6-3'lük setlerle kazandı ve kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında ana tabloya kaldı.

Zeynep böylece Marsel İlhan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Cem İlkel'den sonra büyük turnuvalarda ana tabloya yükselen 5'inci Türk tenisçi oldu.

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23 May 2024 - 16:26 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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