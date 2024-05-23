Sahte yetkili servislere ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurularda özellikle kombi, beyaz eşya, klima ve cep telefonlarına ilişkin olarak tamir, bakım ve yedek parça temini amacıyla yetkili servislerden hizmet almak isteyen tüketicilerimizin, yetkili olmamalarına rağmen yetkili servis gibi tanıtım yapan servisler tarafından mağdur edildiğine ilişkin hususların yer aldığı görülmektedir. SERVİS BİLGİ SİSTEMİ Yetkili servis bilgileri için “Servis Bilgi Sistemi” kullanılmalıdır. Tüketicilerimizin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve www.servis.gov.tr adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) aracı lığıyla kullanmış oldukları ürünlerin yetkili servis bilgisine ulaşabilme imkanı bulunmaktadır.

İnternet arama sonuçlarına dikkat edilmelidir. İnternet aramalarında ilk sıralarda çıkan servislerin reklamları ve internet adreslerinde yer alan firma logoları yeterli görülmemeli, bu servislerin mutlaka üretici veya ithalatçı firmanın internet sitesinde veya SERBİS’de yer alıp yer almadığı kontrol edilmelidir. İHBAR VE ŞİKAYET Tüketicilerimiz, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)” ve Ticaret Bakanlığı web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Ticaret Bakanlığı’na ulaşarak şikayetlerini iletebilirler. Tüketicilerimizi mağdur eden sahte yetkili servislere yönelik olarak yapılacak denetimler sonucunda gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir."