GYF’lere talep yüzde 127 arttı

Yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy’den yapılan açıklamada, 2019’da 6 milyar lira seviyesinde olan toplam GYF büyüklüğünün, bugün 83 milyar lirayı geçtiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BÜYÜK ARTIŞ SAĞLANDI
“Sadece geçen yıldan bu yana fon büyüklüğü yüzde 127 arttı. Bu yıl da büyümeye devam etmesi beklenen GYF’ler katılımcılarına sunduğu güçlü fırsat ve avantajlarla öne çıkıyor. Re-Pie Portföy, kurduğu 28 GYF ile bu alanda en fazla fon ihraç etmiş portföy yönetim şirketi. 2024 yılı mart ayı itibarıyla bu fonların toplam büyüklüğü 16,29 milyar liraya ulaşırken, pazar payı yaklaşık yüzde 20.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.