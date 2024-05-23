MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, başkan vekilleri Muammer Vatansever, Engin Duymaz, başkan yardımcısı Şinasi Kocatürk, basın-yayından sorumlu başkan yardımcısı Yasemin Köse önceki gün 31 Mart’ta İzmit Şirintepe Mahallesi muhtarı seçilen Aydın Doğan’ın ziyaret ederek, tebrik etti. Muhtar Doğan da ziyaretten dolayı MHP heyetine teşekkür etti.
- Siyaset
MHP İzmit heyetinden muhtar Doğan’a ziyaret
MHP İzmit, 31 Mart’ta İzmit Şirintepe Mahallesi muhtarı seçilen Aydın Doğan’ın ziyaret ederek, tebrik etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.