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MHP İzmit heyetinden muhtar Doğan’a ziyaret

MHP İzmit, 31 Mart’ta İzmit Şirintepe Mahallesi muhtarı seçilen Aydın Doğan’ın ziyaret ederek, tebrik etti.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
MHP İzmit heyetinden muhtar Doğan’a ziyaret mask

MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, başkan vekilleri Muammer Vatansever, Engin Duymaz, başkan yardımcısı Şinasi Kocatürk, basın-yayından sorumlu başkan yardımcısı Yasemin Köse önceki gün 31 Mart’ta İzmit Şirintepe Mahallesi muhtarı seçilen Aydın Doğan’ın ziyaret ederek, tebrik etti. Muhtar Doğan da ziyaretten dolayı MHP heyetine teşekkür etti.
# ilçe

23 May 2024 - 16:38 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

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