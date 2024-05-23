MHP İzmit heyetinden muhtar Doğan’a ziyaret

MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, başkan vekilleri Muammer Vatansever, Engin Duymaz, başkan yardımcısı Şinasi Kocatürk, basın-yayından sorumlu başkan yardımcısı Yasemin Köse önceki gün 31 Mart’ta İzmit Şirintepe Mahallesi muhtarı seçilen Aydın Doğan’ın ziyaret ederek, tebrik etti. Muhtar Doğan da ziyaretten dolayı MHP heyetine teşekkür etti.