İstihdam endeksi ilk çeyrekte yıllık % 3,4 arttı

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı.
ALT SEKTÖRLER
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticarethizmet sektörlerinde yüzde 1,2 arttı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.