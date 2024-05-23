- Ekonomi

İstihdam endeksi ilk çeyrekte yıllık % 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

DİLEK COŞGUN
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İstihdam endeksi ilk çeyrekte yıllık % 3,4 arttı mask

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı.

ALT SEKTÖRLER

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticarethizmet sektörlerinde yüzde 1,2 arttı
# istihdam, hizmet, 2024, Ticaret

23 May 2024 - 16:41 - Ekonomi

Mahreç  Dilek Coşgun

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