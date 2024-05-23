23 May 2024 - 16:41 - Ekonomi

İstihdam endeksi ilk çeyrekte yıllık % 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.