Karamürsel Akçakoca’ya başvurular devam ediyor

Karamürsel’de açıldığı günden bu yana gerek eğitmen kadrosu ile gerekse güvenlik ve temizliği ile gündeme gelen Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Proje okulu, 5. Sınıfına sınavla 120 öğrenci alacak. Okul Müdürü Cemil Kılınç yaptığı açıklamada, “5.Sınıf kabul sınavı başvuru formu 4.Sınıftan mezun olup 5. sınıfa geçecek öğrenciler için öğrenci kabul giriş sınavı ön kayıt ve başvurularımız başlamıştır. Sınav, 25 Mayıs Cumartesi günü saat, 11:00’de yapılacak. Sınav başvuruları online olarak alınmaktadır” dedi.

120 ÖĞRENCİ ALINACAK

Kılınç şöyle devam etti, “Bu muhteşem okulda okumak ister misiniz. Karamürsel’de açıldığı günden bu yana gerek eğitmen kadrosu ile gerekse çıkarttığı LGS Türkiye birincileri ve nitelikli okulları kazandırma başarısı ile gündeme gelen Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Proje okulu yoğun istek ve talep üzerine bu sene 120 öğrenci alacaktır. 60 kız, 60 erkek. 5. sınıf kabul sınavı başvuru formu 4.Sınıftan mezun olup 5. sınıfa geçecek öğrenciler için öğrenci kabul giriş sınavı ön kayıt ve başvurularımız başlamıştır. Online Sınav

Başvurusu için, https://akcakocaaihl.meb.k12.tr/ Online ön başvuru yaptıktan sonra 24 Mayıs cuma günü mesai saatine kadar okulumuzun resmi sayfası https://akcakocaaihl.meb.k12.tr/ adresinden başvuru yapmanız gerekmektedir.

75 SORU SORULACAK

Öğrenciler 4. sınıf müfredatından sorumlu olacaklardır. Sınavda 15 Türkçe, 15 Matematik, 15 Fen Bilgisi, 10 Sosyal, 10 İngilizce, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu olmak üzere toplam 75 soru sorulacaktır. Sınav Süresi 100 dakikadır. Öğrenci seçme sınavı, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü 4 Temmuz Mahallesindeki Karamürsel Akçakoca İmam Hatip Ortaokulu binasında gerçekleştirilecektir. Sınav saat 11.00’da başlayıp 12.40’a kadar sürecektir. Öğrenciler 10.45’de sınav salonunda bulunması gerekiyor” dedi.