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Yönder Okulları’ndan Altın Kiraz Dostluk Grubu’na indirim jesti

Altın Kiraz Dostluk Grubu ile Yönder Okulları Kocaeli Kampüsü arasında işbirliği yapıldı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Yönder Okulları’ndan Altın Kiraz Dostluk Grubu’na indirim jesti mask

 Altın Kiraz Dostluk Grubu kurucusu spor adamı Metin Özkan, işbirliğiyle ilgili şu bilgilendirmede bulundu;

Saygıdeğer Üyelerimiz; Yönder Okulları Kocaeli Kampüsü olarak, Altın Kiraz Dostluk Grubu ile yaptığımız iş birliği kapsamında, üyelerimizin çocuklarına yönelik özel bir indirim fırsatı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde, Altın Kiraz Dostluk Grubu üyelerinin Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerinde eğitim görecek çocukları, Yönder Okulları Kocaeli Kampüsümüze kayıt yaptırmaları durumunda özel indirimlerden yararlanabileceklerdir.

NİTELİKLİ EĞİTİM KADROSU

Bu kampanya ile çocuklarımızın kaliteli eğitim almasına destek olurken, ailelerimize de ekonomik avantajlar sunmayı hedefliyoruz. Yönder Okulları Kocaeli Kampüsü'nün nitelikli eğitim kadrosu, modern eğitim olanakları ve güvenli kampüs ortamı ile çocuklarınız için en iyi eğitimi sağlamaya kararlıyız. Daha fazla bilgi ve kayıt işlemleri için lütfen okulumuz ile iletişime geçiniz. Sizleri ve çocuklarınızı kampüsümüzde görmekten büyük memnuniyet duyacağız.” 
# büyük, eğitim, memnuniyet

23 May 2024 - 16:57 - Gündem

Mahreç  Mesut Akbulut

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