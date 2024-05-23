- Ekonomi

Asansöre binenler şok oldu!

İzmit’te yaşayan bir şahıs bindiği asansöre büyük tuvaletini yaptı

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Asansöre binenler şok oldu! mask

İzmit Yeni Cuma mevkiinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Bir şahıs, bindiği asansöre büyük tuvaletini yaparak bir de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Şahıstan sonra asansöre binmek isteyen vatandaşlar gördükleri çirkin manzara karşısında şok oldular. Şahsın yaptığı iğrenç davranış ise asansörün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
# büyük, yeni, güvenlik

23 May 2024 - 17:02 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.349.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL