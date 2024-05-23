Asansöre binenler şok oldu!

İzmit Yeni Cuma mevkiinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Bir şahıs, bindiği asansöre büyük tuvaletini yaparak bir de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Şahıstan sonra asansöre binmek isteyen vatandaşlar gördükleri çirkin manzara karşısında şok oldular. Şahsın yaptığı iğrenç davranış ise asansörün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.