Asansöre binenler şok oldu!

İzmit Yeni Cuma mevkiinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenlerin midesini bulandırdı. Bir şahıs, bindiği asansöre büyük tuvaletini yaparak bir de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Şahıstan sonra asansöre binmek isteyen vatandaşlar gördükleri çirkin manzara karşısında şok oldular. Şahsın yaptığı iğrenç davranış ise asansörün içerisinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.