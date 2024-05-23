- Asayiş

Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü

Mersin'de sürücü anne, önlerine çıkan köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Kazada 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi, babası ve 2 kardeşi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü mask
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü
Haber albümü için resme tıklayın

Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'nde yaşayan Çiğdem ailesi, 16 Mayıs Perşembe günü gittikleri Silifke'den Tarsus'a dönmek üzere gece saatlerinde yola çıktı. Sürücülüğünü anne Perihan Çiğdem'in yaptığı aracın önüne aniden bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak isteyen genç direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın hakimiyetini sağlayamayan Çiğdem'in kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada anne Perihan Çiğdem, baba Barlas Çiğdem, kızları Ceylin Çiğdem (12) ile 2 çocukları da yaralandı.

Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 6. sınıf öğrencisi Ceylin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin Şehir Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi bugün Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenaze törenine tekerlekli sandalyeyle gelen anne ve baba, yakınları tarafından teselli edildi.

Gözyaşlarına boğulan baba, yüksek sesle hakkını helal ettiğini söyledi. Burada kılınan cenaze namazının ardından 75. Yıl Kocatepe Orta Okulu öğrencisi Ceylin Çiğdem, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü

# yüksek, otomobil, genç

23 May 2024 - 17:45 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.349.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL