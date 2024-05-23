Kafa nakli gerçek oluyor!

ABD merkezli bir biyomühendislik firması, dünyada ilk kez bir kafa nakli sistemini geliştirdiğini iddia etti. Daily Mail’in haberine göre, BrainBridge adını taşıyan prototipin, sekiz yıl sonra tıbbi operasyonu gerçekleştirmeye hazır hale gelebileceği belirtildi.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Yayınlanan videoda, beyin ve omuriliğin bir hastadan diğerine nakledilmesi için yapay zeka ve robot teknolojisi kullanılıyor. Önerilen sisteme göre
Donörün ve akıcının her ikisi de önce 5 santigrat derece kadar soğutulacak.
-Yapay zeka algoritmaları, ameliyat sırasında "kesintisiz yeniden bağlanmayı kolaylaştırmak" için hem kasları hem de sinirleri izleyecek.
-Donörün yüz kasları ve yumuşak dokuları daha sonra dolu reddi olasılığını azaltmak ve alıcının yüzünü "gençleştirmek" için nakledilecek.
-Hasta komada izlenecek ve bağışıklık sisteminin donörü reddetmesini önlemek için gerekli ilaçların verildiği yoğun bakımda bir ay kadar kaldıktan sonra, beynin kontrolü yeniden kazanması bekleniyor.
Uzmanlara göre, kafa nakli etik ve yasal açıdan birçok endişeyi beraberinde getiriyor. Başarılı bir şekilde uygulanması halinde, tıp ve insan ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Ancak kafa nakli operasyonunun riskleri ve etik sonuçları göz ardı edilemez.
DESTEKLEYENLER
Dubai merkezli proje lideri Hashem Al- Ghaili, beynin "vücudun geri kalanı genç kaldığı sürece birkaç yüz yıl dayanma kapasitesi" göz önüne alındığında, prosedürün uygulandığı kişilerin ortalama yaşam beklentisinin çok ötesinde yaşayabileceğini iddia ediyor. BrainBridge'e göre bu tür nakiller, felç ve omurilik yaralanmaları gibi yaşamı değiştiren koşullara sahip hastalara "tamamen işlevsel bir vücuda" sahip olma fırsatı sağlayabilir.
ELEŞTİRENLER
Diğer uzmanlar ise kafa nakli konseptinin "beynin nasıl çalıştığının aşırı basitleştirilmesi" olduğunu söyledi ve bunu "kötü bir şaka" ve "kurmaca" olarak nitelendirdi. 2016 yılında Avrupa Nöroşirurji Dernekleri Birliği Etik- Hukuk Komitesi, insanlarda kafa naklinin etik olmadığını ilan etmişti.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.