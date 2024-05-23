Op. Dr. Mehmet Salıcı’dan Başkan Hürriyet’e  "Başarı asla tesadüf değil"

Geçtiğimiz yıl meydana gelen asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında İzmit Belediyesi bölgede yaşam alanları oluşturmuştu. Oluşturulan yaşam alanlarında ise Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Salıcı, depremzede kadınlara sağlık konusunda destek oldu.

“SAHADA NELER YAPTIĞINI ANLATTILAR”

Böylesine zor bir süreçte İzmit Belediyesi ile ortak çalışan Salıcı, elinden geldiğince deprem bölgesi için çalıştı. Bu süreçte Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ile de sıkı ilişkiler kuran Salıcı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; “Hafta sonu İzmit’teki dostlarımla görüştüm. Seçim sürecinde sayın başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in stratejilerini, sahada neler yaptığını anlattılar. Beş yıldır ekibini yakından tanıyorum; zeki ve donanımlı isimleri yanına almış, almaya da devam ediyor.

“BAŞARI ASLA TESADÜF DEĞİL”

Hani derler ya koklayıp buluyor insanları diye, işte öyle bir siyasetçi. Başarısı asla tesadüf değil. Liyakati esas alan, sadece halkı ve hizmeti düşünen, sosyal belediyeciliğin öncülerinden. Yaptıklarıyla bugün tüm Türkiye konuşmuyor olabilir, ancak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandığı zaman tüm Türkiye konuşacaktır. Ek bir not; Türkiye’de deprem bölgesindeki ilk ve tek kadın doğum polikliniğini Adıyaman’da sayın başkan, İzmit Belediyesi kurdu” dedi.