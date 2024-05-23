Başkan Hürriyet, Kültür Rotaları Derneği ile  Erasmus Spor Projesi için bir araya geldi

“HIKE: Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı İçin Yürüyüş” adlı Erasmus Spor projesinin iştiraklerinden olan İzmit Belediyesi, kentin uluslararası alanda tanıtımında rol üstlenecek. İzmit Belediyesi ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 1-3 Kasım ve 8-10 Kasım tarihleri arasında projeye ev sahipliği yapacak.

PROJE SÜRECİ VE ETKİNLİKLER KONUŞULDU

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kültür Rotaları Derneği ile bir araya gelerek HIKE projesinin süreci ve planlanan etkinliklerle ilgili bilgiler aldı. Toplantıya; KYÖD Başkanı Uğur Saral, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Basın ve Yayın Müdürü Sercan Al, Spor Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Kültür Rotaları Derneği Yöneticileri Hüseyin Eryurt, Kate Clow ve Ilgın Tufan katıldı.

HOŞGÖRÜ YOLU ÜZERİNDE GERÇEKLEŞECEK

“HIKE: Avrupa Kültür Rotalarında Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı İçin Yürüyüş” adlı Erasmus Spor projesi Avrupa Birliği tarafından onaylanarak 1 Nisan tarihinde resmen başladı. Kısa adı HIKE olan Erasmus Spor projesi, yerel toplulukların katılımıyla, Via Francigena, Via Egnatia ve Hoşgörü Yolu gibi tarihi rotalar üzerinde gerçekleşecek. Proje yerel halkların yürüyüşle ilgili spor faaliyetlerine katılımını sağlayarak, sağlıklı ve aktif yaşam tarzına erişimi desteklemeyi amaçlıyor.

İTALYA, YUNANİSTAN VE TÜRKİYE

18 ay sürecek olan ve toplam bütçesi 200 bin Euro olan projenin ana faaliyetleri İtalya, Yunanistan ve Türkiye’deki yürüyüş rotaları üzerinde gerçekleştirilecektir. Proje, Türkiye’den Kültür Rotaları Derneği (KRD) liderliğinde ve İtalya’dan Avrupa Via Francigena Birliği (AEVF) ile Yunanistan’dan Paths of Greece ile ortaklığında gerçekleştirecek.

ÜCRETSİZ YÜRÜYÜŞ ETKİNLİKLERİ

Sağlıklı bir yaşam tarzı, daha fazla fiziksel aktivite ve sosyal uyumu amaçlayan ücretsiz yürüyüş etkinlikleri; Eylül 2024’te İtalya’nın Puglia bölgesindeki Via Francigena rotasında, Ekim 2024’te Yunanistan’daki Edessa yakınlarındaki Via Egnatia rotasında ve Kasım 2024’te Avrasya Yolu’nun İzmit civarındaki bölümü olan Hoşgörü Yolu’nda düzenlenecek.

DOĞAL YÜRÜYÜŞ YOLLARI

İsmini, M.S. 311 yılında, antik Roma döneminde yayınlanan Hoşgörü Fermanı’ndan alan Hoşgörü Yolu, doğal yürüyüş yollarına dayalı bir rotadır. Rotanın yönetiminde aktif rol sahibi olan İzmit Belediyesi de Spor Müdürlüğü ve Ar-Ge Proje Biriminin çalışmalarıyla projeye yerel iştirakçisi olarak kabul edildi.

YAN ETKİNLİK YAPILACAK

Kolayca erişilebilir fiziksel etkinlik türü olan ‘Yürüyüş’ü kutlamak, hem spor ve yürüyüş meraklıları, hem de yeni başlayanların deneyimleyebilmesi için yan etkinlik tasarlandı. Proje, yerel halk ve diğer katılımcıları yürüyüş rotalarını kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra; belli başlı metodolojiler üreterek, yerel belediyeler ve sivil toplumu, benzer yürüyüş etkinlikleri düzenleme konusunda teşvik edecek.

İZMİT EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Proje kapsamında yurt dışı ve yurt içi katılımcılarla Kasım ayında İzmit şehir merkezindeki tarihi eserlerin olduğu bölgeden sahile kadar başlayacak yürüyüş rotasının ilk ayağında Hoşgörü Yolu’nun uluslararası çapta tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor. Ayrıca İzmit Belediyesi proje kapsamında düzenlenecek çalıştaylara ve 2024 Avrupa Spor Günü kapanış konferansına ev sahipliği yapacak.