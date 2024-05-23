İZMEK yılsonu sergileri başlıyor!

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hizmet veren İZMEK Kurs Merkezlerinin 2023/ 2024 Eğitim Öğretim Yılı yılsonu sergileri başlıyor. Kocaeli’nin dört bir yanından başvuru alan İZMEK Kurs Merkezleri, sergi takvimini belirledi. 53 kurs merkezinde, 96 branşta, 208 eğitmen ile hizmet veren İZMEK Kurslarının ilk sergisi, el sanatları branşlarında gerçekleşecek.

TÜM İZMİTLİLER DAVETLİ

İlk sergi, 53 usta öğreticinin katılımıyla 29-30-31 Mayıs tarihlerinde Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. El sanatlarından oluşan ikinci sergi 4 Haziran tarihinde Akmeşe Mahalle Konağı’nda açılacak. Görsel sanatlardan oluşan üçüncü sergi ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde sanatseverleri ağırlayacak. İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü, tüm Kocaeli halkını bu özel sergileri ziyaret etmeye davet ediyor.