- Asayiş

Eve yıldırım düştü

İzmit ilçesinde sağanak sırasında 5 katlı binanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde ve eşyalarda hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Eve yıldırım düştü mask
Eve yıldırım düştü
Eve yıldırım düştü
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Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu Kocaeli'de, Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Kenan K'ya ait evde yıldırımın isabet etmesinin ardından dumanlar çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde duman tahliyesi gerçekleştirdi. Ev ve eşyalar zarar görürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Eve yıldırım düştü
Eve yıldırım düştü
Eve yıldırım düştü
Eve yıldırım düştü
# polis, sağlık

23 May 2024 - 17:41 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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