Öğle saatlerinden itibaren sağanağın etkili olduğu Kocaeli'de, Çukurbağ Mahallesi Gülümser Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Kenan K'ya ait evde yıldırımın isabet etmesinin ardından dumanlar çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde duman tahliyesi gerçekleştirdi. Ev ve eşyalar zarar görürken, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
- Asayiş
Eve yıldırım düştü
İzmit ilçesinde sağanak sırasında 5 katlı binanın 3. katındaki daireye yıldırım düştü. Olay sırasında kimsenin bulunmadığı evde ve eşyalarda hasar meydana geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.