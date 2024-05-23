KOCAELİSPOR'DAN KASTAMONUSPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kocaelispor'dan olay ilgili yapılan açıklamada:
"GMG Kastamonuspor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse ve kaldığı otele kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıda bulunulmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırı esnasında yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimizin bu büyük üzüntü verici olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımız tamdır. GMG Kastamonuspor camiasına büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.