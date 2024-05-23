23 May 2024 - 17:49- Spor G:

KOCAELİSPOR'DAN KASTAMONUSPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

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KOCAELİSPOR'DAN KASTAMONUSPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI mask
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Kocaelispor'dan olay ilgili yapılan açıklamada:

"GMG Kastamonuspor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse ve kaldığı otele kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıda bulunulmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırı esnasında yaralanan futbolculara acil şifalar diliyoruz. Güvenlik güçlerimizin bu büyük üzüntü verici olayın takipçisi olarak sorumluları en kısa sürede adaletin önüne çıkaracaklarına olan inancımız tamdır. GMG Kastamonuspor camiasına büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
# büyük, güvenlik

23 May 2024 - 17:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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