ESNAF İLE İŞGALİYE KONUSUNDA ORTAK HAREKET

İzmit Belediyesi Esnaflardan Sorumlu Başkanı ve İKM Başkanı MURAT ÖZTÜRK, Üçyol bölgesinde esnafları gezerek dükkan önlerindeki işgaliyenin yola yayılmanın çok fazla olan kısmını geriye çektirerek esnafla ortaklaşa hareket ederek halletmeye başladı.
Ekonomik krizin çok sıkıntılı olan şu zamanlarda esnafı da sıkıntıya sokmadan hem ziyaret ederek isteklerini dinleyerek hemde hep beraber düzenlemesi yapıldı.
Başkan Murat Öztürk, "Bu süreç içinde tüm bölgelere ziyaretlerin yapılarak esnafla beraber halledileceğini bu sorunları her zamanki gibi ortak akıl ortak fikir görüş alışverişi şeklinde halledilecektir.Ziyaretlerimizde esnaflarımızın bizlere gösterdiği yardım ve alaka için hepsine teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.