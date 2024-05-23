28 Haziran Ortaokulu'nda sanat, bilim ve spor şöleni!

Gecenin ilk bölümünde, görsel sanatlar öğretmeni Demet Ruşhan önderliğinde öğrencilerin yıl boyunca yaptığı resimler sergilendi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen açılış, okulun yaratıcılığını ve öğrencilerin yeteneklerini büyük bir coşkuyla sergiledi. Ardından, müzik öğretmeni Yasemin Alağaş yönetimindeki Bahar konseri sahne aldı. Öğrenciler ve öğretmenler, üstün performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Programda, Koro Şefi ve gecenin mimarı Yasemin Alağaş'ın önderliğindeki öğrencilerin muhteşem performansları, geceye ayrı bir renk kattı.

PERFORMANSLAR BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Matematik öğretmeni Uğur Kayacan ve Türkçe öğretmeni Emel Kılıç'ın sunuculuğunda gerçekleşen etkinlikte, farklı branşlardan öğretmenlerin ve öğrencilerin gösterileriyle gece ilgiyle izlendi. Matematik öğretmenim Murat Yer ve kızı Zeynep Yer ile fen bilimleri öğretmeni Özge Sevinç ve oğlu Mert Sevinç VALS gösterisi sundu. Gösteri büyük beğeni topladı. 8’ inci sınıf öğrencileri Şevval Özkaraman ve Rüya Köse'nin dansları eşliğinde koronun seslendirdiği Nazende Sevgili" şarkısı büyük alkış aldı. Halk oyunları öğretmeni Betül Gürler yerine, tüm dans koreografilerinin, yasemin Alağaş’a ait olduğu dans performansları büyük beğeni kazandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Mustafa Karataş'ın ney dinletisi ise performansı ise büyük alkış aldı.

YASEMİN ALAĞAŞ KATILIMCILARA GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

Koro ve solonun şarkı ve türkülerine yine müzik öğretmeni Yasemin Alağaş ile halk oyunları eğitmeni Betül Güler'in desteğiyle hazırlanan okulun öğrenci dans grupları, güzel gösterileri ile eşlik etti. Gecenin sonunda protokol üyeleri, etkinliği ve okula verdikleri desteklerden dolayı Okul Aile Birliği üyelerine ve gecede görev alan öğretmenlere TEMA Vakfına yapılan bağış sertifikalarını takdim ettiler. Okul Müdürü Serkan Yazar da öğretmenler ve öğrenciler için duyduğu memnuniyeti dile getirerek geceyi övgülerle selamladı. Bu muhteşem etkinlik, katılımcılardan tam not aldı ve izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

BİLİMİN IŞIĞINDA ÖĞRENCİLER

Düzenlenen gecenin yanı sıra 28 Haziran Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Hayriye Akar, okul öğrencilerinin diğer 9 okulla ortak hazırladığı bilim dergisini ünlü Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e hediye ettiğini belirterek, “Öğrencilerimiz, güncel bilimsel çalışmaları takip ediyor ve bilim insanlarından ilham alarak bilimsel faaliyetlerine devam ediyorlar. Bir proje kapsamında hazırladıkları, dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren'in de içinde bulunduğu bilim dergisini, kendisine takdim etme fırsatı da bulan öğrencilerimiz, bilimin ışığında, aydınlık yarınlara yürümeye devam ediyorlar” dedi. Aynı zamanda 18’inci Tübitak ortaokullar arası araştırma yarışmasına katılmaya hak kazanan ve Sakarya’da düzenlenen yarışmada 28 Haziran Ortaokulu’nu temsil eden öğrenci Elif Adıgüzel alanındaki projeyle Asya bölgesi ikincisi oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU DERDA BURAK GÜLEŞÇİ

Sanat ve bilim de başarıları sürdüren 28 Haziran Ortaokulu spor alanında başarılarına hız kesmeden devam ediyor. Okul spor alanında kazandığı başarıların yanı sıra beden eğitimi öğretmeni Özlem Sırma’nın yönlendirmesiyle Gülle Atma Antrenörü Hakan Yiğit’le çalışan Derda Burak Güleşci, 17 metre gülle atma yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu. Konuya ilişkin okulun resmi hesabından yapılan açıklamada Okul Müdür Serkan Yazar, öğrenciyi keşfeden beden eğitimi öğretmeni Özlem Sırma’ya ve okulun öğrencisi Derda Burak Güleş’ciye teşekkürlerini iletti.