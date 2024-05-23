Çorum'da korkutan deprem

Çorum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de deprem oldu. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 13.26 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre şehirlerden de hissedildi.
KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi, depremin Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
NACİ GÖRÜR: KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, mesajında "Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF burada deprem üretmez ama ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip. Sevgiyle" dedi.
Kaynak: SÖZCÜ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.