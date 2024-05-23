Çorum'da korkutan deprem

Çorum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Mecitözü ilçesinde saat 17.57'de deprem oldu. 4.4 büyüklüğündeki deprem yerin 13.26 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre şehirlerden de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREM 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi, depremin Amasya'nın Merzifon ilçesinde 4.5 büyüklüğünde ve yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

NACİ GÖRÜR: KAF BURADA DEPREM ÜRETMEZ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı. Görür, mesajında "Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar KAF’dan saçaklanan faylar. KAF burada deprem üretmez ama ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip. Sevgiyle" dedi.

Kaynak: SÖZCÜ