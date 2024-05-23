Yıldızlı ve Çiler Gebze’de ÇED toplantısında

Bölgedeki doğal yaşama ve insan sağlığına vereceği zararları üzerine basa basa belirten CHP Milletvekileri, Tavşanlı’ya yapılması düşünülen bu kötülükten bir an evvel vazgeçilmesi gerektiğini söylediler.

KURULMASINI İSTEMİYORLAR

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gebze’nin Tavşanlı Köyünde Kroman Çelik Fabrikası tarafından kurulmak istenen Cüruf Depolama Tesisi hakkında gerçekleştirilen ÇED toplantısında Kocaeli Milletvekilimiz Nail Çiler ile birlikteyiz. Halkımızın yanındayız, bölge halkı burada böylesi bir depolama tesisinin kurulmasını kesinlikle istemiyor.

KAPASİTESİ 600 BİN TON

Kamuoyunda “metal küfü” olarak bilinen, hafif metalin havayla temas etmesi sonucu oksitlenmesiyle birlikte ortaya çıkan “cüruf” ne yazık ki tamamen doğal bir alan olan Tavşanlı Köyünde kurulacak tesiste depolanmak istenmektedir. Yaklaşık 99 dönümlük bir arazi üzerine kurulmak istenen Cüruf Atık Depolama Tesisinin yıllık depolama kapasitesinin 600 bin ton olacağı ifade ediliyor.

ÇED RAPORUNUN BU DOĞAL KATLİAMA KARŞI RED VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Yemyeşil bir doğanın içinde, hayvanların otladığı, derelerin çağlayarak aktığı, tarım arazilerinin bulunduğu bu topraklarda böylesi bir atık depolama tesisi kurulmasının hayal edilmesi bile çok acı vericidir. Bölgenin suyunu, havasını, doğasını kirleten; insan sağlığına ve tüm canlılara doğrudan zarar verecek olan bu rant projesine karşı mücadelemizi hep birlikte güçlü bir şekilde vereceğiz. ÇED raporunun bu doğal katliama karşı red vermesini bekliyoruz.”