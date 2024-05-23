Lütfü Obuz Çilekköy’de incelemelerde bulundu

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz geçtiğimiz akşam hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy’ü ziyaret ederek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. Çayırköy’de bulunan arazinin giriş kapısının ve kenarında bulunan tel çitlerin bazı noktalardan zorlandığı görüldü. Yaklaşık 500 kilogram çileğin çalındığı alanda inceleme yapan Lütfü Obuz emniyet güçlerine seslenerek olayın aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

“KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI OLACAKTI”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, “Belediyemizin Çayırköy’de bulunan 13 dönümlük arazisinde Çilek Hasadı etkinliğimiz olacaktı. Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama.

“EMNİYET GÜÇLERİMİZ OLAYI AYDINLATACAKTIR”

Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı İnşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez.

“BU OLAYI ASLA KAPATMAYACAĞIZ”

İleriki tarihlerde kız öğrencilerimiz için bu hasat şenliğini ne pahasına olursa olsun en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Kız öğrencilerimize eğitim katkısı sağlayacağız. Öğrencilerimizin üzülmemelerini istiyoruz. Bizler bu olayı asla kapatmayacağız ve sürekli gündeme getireceğiz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.