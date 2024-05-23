KOÜ'lü öğrenci, "Mini mini matematik" projesini hayata geçirdi

Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencilerinden SEMANUR MUTLU halkla ilişkiler kampanyası dersi kapsamında "mini mini matematik" projesine hayata geçirdi. "Sıfırdan başlıyoruz" sloganı ile 14 hafta boyunca 2 sınıf öğrencilerine ders veren SEMANUR MUTLU toplamda 1260 dakika online ders işleyerek önemli bir projeye imza attı.

Bunun yanı sıra proje dersi kapsamında alanında başarılı isimler ile bir araya gelen SEMANUR MUTLU spiker SAMET GÜNER Dron pilotu ve muhabir AHMET FARUK SARIKOÇ ve oyuncu BURAK ÖNCÜ ile röportajlar gerçekleştirdi. SEMANUR MUTLU Kocaeli Üniversitesi Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden OĞUZ YAVUZYILMAZ tarafından 2012'de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden "Anı Elinde Tutanlar" topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu da dile getirdi. Bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası sayın OĞUZ YAVUZ YILMAZ' a online derslerine katılan tüm öğrencilerine ve röportaj teklifini geri çevirmeyen çok değerli isimler SAMET GÜNER, AHMET FARUK SARIKOÇ ve BURAK ONCÜ' ye teşekkürlerini iletti.