- Eğitim

Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje

Proje dersi kapsamında alanında başarılı, önemli isimlerle bir araya gelen Aleyna Toğuşlu; ünlü oyuncu Cenk Tunalı, büyük satranç ustası Mustafa Yılmaz ve başarılı karateci Eray Şamdan ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.

Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje mask
Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje
Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje
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Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aleyna Toğuşlu; bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası Oğuz Yavuzyılmaz’a ve röportaj teklifini geri çevirmeyen başarılı sanatçılara teşekkürlerini iletti. 

Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje
Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje

23 May 2024 - 21:19 - Eğitim

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