Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aleyna Toğuşlu; bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası Oğuz Yavuzyılmaz’a ve röportaj teklifini geri çevirmeyen başarılı sanatçılara teşekkürlerini iletti.