Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Oğuz Yavuzyılmaz tarafından 2012’de kurulan ve onun öncülüğünde sosyal sorumluluk alanında faaliyetlerine devam eden ‘’Anı Elinde Tutanlar’’ topluluğu altında böyle anlamlı projeleri hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Aleyna Toğuşlu; bu imkanı ona sağladığı için proje koordinatörü hocası Oğuz Yavuzyılmaz’a ve röportaj teklifini geri çevirmeyen başarılı sanatçılara teşekkürlerini iletti.
- Eğitim
Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Aleyna Toğuşlu’dan başarılı bir Proje
Proje dersi kapsamında alanında başarılı, önemli isimlerle bir araya gelen Aleyna Toğuşlu; ünlü oyuncu Cenk Tunalı, büyük satranç ustası Mustafa Yılmaz ve başarılı karateci Eray Şamdan ile keyifli röportajlar gerçekleştirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.