İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı

Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açtı.
Pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden söz konusu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:
"23.05. 2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar iİçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.