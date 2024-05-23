- Asayiş

İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı

İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı mask

Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açtı. 

Pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden söz konusu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"23.05. 2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar iİçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. 

Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. 

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: CUMHURİYET
# tedavi, 2024

23 May 2024 - 21:33 - Asayiş

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