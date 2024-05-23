Haberlere yaş sınırı ve sansür geliyor!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları'nın sezon finali, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katılımı ile gerçekleşti. Şahin,öğrencilerle buluşurken aynı zamanda konuşmasında RTÜK'ün yeni düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.

RTÜK DEVREYE GİRECEK

Şahin, yeni düzenlemeyle birlikte haberlere artık yaş sınırlaması uygulamasının geleceğini bildirdi. Gündüz kuşaklarının daha eğitici ve bilinçlendirici olması gerektiğini ve eğer olmamaya devam ederlerse RTÜK’ün bu konuda devreye gireceğini belirtti.

YAPTIKLARIMIZ KANUN ÇERÇEVESİNDE

Ebubekir Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: "Şikayetler bize geliyor. Bizim üst kurul uzmanlarımız bunu raporlaştırıyor ve şikayetlerin çoğunluğu da haklı oluyor. Sosyal medya gezintileriniz esnasında 'RTÜK yine şu kanallara ceza verdi ama bu kanalları görmüyor' şeklindeki bir sistematik içerisinde çalışmıyor. Bizim sistematiğimiz çok net" şeklinde sözlerini tamamladı.

HABER SAATLERİNE GÖRE YAŞ SINIRLAMASI

Dikkat edilmesi gereken kuralların açık ve net olduğunu belirten Şahin, işin çığrından çıktığını düşündüğünü de ekledi. Bir devlet yetkilisinin kendilerine, "Bıktık artık. Aynı bu şekilde çocuklar da izliyor, bunlara +18 koyun" dediğini aktardı. Şahin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bir ilke kararı aldıklarına dikkat çekerek, haberlere saatine göre +13, +18 uyarıları koyacaklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Belirtilen vakitte istenmeyen bir hadise olduğu takdirde yeni bir ceza sistemi getirildiğini ekleyen Şahin, hazırladıkları yeni kararları yayınlanması için Cumhurbaşkanı'na gönderdiklerini, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bu uygulamanın derhal yürürlüğe konacağını ekledi.