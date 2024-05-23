Haberlere yaş sınırı ve sansür geliyor!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Konuşmaları'nın sezon finali, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katılımı ile gerçekleşti. Şahin,öğrencilerle buluşurken aynı zamanda konuşmasında RTÜK'ün yeni düzenlemeleri hakkında bilgi verdi.
RTÜK DEVREYE GİRECEK
Şahin, yeni düzenlemeyle birlikte haberlere artık yaş sınırlaması uygulamasının geleceğini bildirdi. Gündüz kuşaklarının daha eğitici ve bilinçlendirici olması gerektiğini ve eğer olmamaya devam ederlerse RTÜK’ün bu konuda devreye gireceğini belirtti.
YAPTIKLARIMIZ KANUN ÇERÇEVESİNDE
Ebubekir Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: "Şikayetler bize geliyor. Bizim üst kurul uzmanlarımız bunu raporlaştırıyor ve şikayetlerin çoğunluğu da haklı oluyor. Sosyal medya gezintileriniz esnasında 'RTÜK yine şu kanallara ceza verdi ama bu kanalları görmüyor' şeklindeki bir sistematik içerisinde çalışmıyor. Bizim sistematiğimiz çok net" şeklinde sözlerini tamamladı.
HABER SAATLERİNE GÖRE YAŞ SINIRLAMASI
Dikkat edilmesi gereken kuralların açık ve net olduğunu belirten Şahin, işin çığrından çıktığını düşündüğünü de ekledi. Bir devlet yetkilisinin kendilerine, "Bıktık artık. Aynı bu şekilde çocuklar da izliyor, bunlara +18 koyun" dediğini aktardı. Şahin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından bir ilke kararı aldıklarına dikkat çekerek, haberlere saatine göre +13, +18 uyarıları koyacaklarını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI'NIN KARARI BEKLENİYOR
Belirtilen vakitte istenmeyen bir hadise olduğu takdirde yeni bir ceza sistemi getirildiğini ekleyen Şahin, hazırladıkları yeni kararları yayınlanması için Cumhurbaşkanı'na gönderdiklerini, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bu uygulamanın derhal yürürlüğe konacağını ekledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.