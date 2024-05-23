Kocaeli'de 1.306 binanın yapı ruhsatına izin verildi

TÜİK, Türkiye’deki yapı izin istatistiklerinin verilerini paylaştı. TÜİK’in verilerine göre, Kocaeli’de Ocak ve Mart arasındaki dönemde 1,306 binanın yapı ruhsatına onay verilirken, 1,188 binanın ise yapı kullanım izni çıktı.

1,306 BİNAYA RUHSAT

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Kocaeli’de yılın ilk çeyreğinde yapı izin istasikleri ve yapı kullanım izinlerinin verileri yayınladı. Yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak-Mart arasındaki dönemde 1,306 binanın yapımına ruhsat izin verildi.

5 BİN 198 DAİRE YAPI RUHSATI ALDI

TÜİK’in verilerine göre 1,306 binanın yanı sıra 5 bin 198 daire de yapı kullanımı için ruhsat aldı. Yılın ilk çeyreğinde il genelinde 1 milyon 61 bin metrekarelik yüzölçümüne onay verilirken, bunların 620 bin 619 metrekaresi konut kullanım alanı, 266 bin 341’i de konut dışı kullanım oldu. Kocaeli’deki 174 bin 609 metrekarelik alana ise ortak kullanım için yapı ruhsatı verildi.

1,188 BİNAYA KULLANIM İZNİ

TÜİK’in yayınladığı verilerde yılın ilk çeyreğindeki yapı kullanım belgesinin istatistikleri de belli oldu. TÜİK’in verilerine göre, Kocaeli’de 1,188 bina sayısına ve 4 bin 575 daireye yapı kullanım izni verildi.

131 BİN METREKARELİK ORTAK ALAN İZNİ

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli’de 968 bin 303 metrekarelik alan yapı kullanım izni alırken; bu alanın 579 bin 317’sine konut alanı için 257 bin 28 metrekarelik alanına da konut dışı kullanım için onay verildi. Kocaeli’de yılın ilk çeyreğinde 131 bin 958 metrekarelik alan ise ortak kullanım için yapı izni aldı.