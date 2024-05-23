23 May 2024 - 22:50- Spor

SERDAR TOPRAKTEPE KUPAYA ABONE: 3-2

Kocaelispor'un unutulmaz kaptanı Serdar Topraktepe., Kocaelispor ile iki kez kazandığı Türkiye Kupası'nı bu kez Beşiktaş teknik direktörü olarak bir kez daha kaldırdı.