O fabrikadan işçilerine dev zam!

Gebze’de çalışmalarını yürütmekte olan Kent Gıda’da işçi ve işveren arasındaki görüşme sonuçlandı. Tek Gıda İş Sendikası’nın örgütlü bulunduğu fabrikada, çalışanlar ile işveren arasındaki anlaşma yüzde 135’lik zam oranı ile sonuçlandı.

SOSYAL HAKLARA YÜZDE 154 ZAM

780 işçinin çalışmakta olduğu fabrikada 2 yıllığına yapılan sözleşmeye göre işçilerin ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 135, sosyal haklarında da yaklaşık yüzde 154 zam yapıldı. 6 aylık periyotlarda ise enflasyon artı yüzde 10 zam kabul edildi.