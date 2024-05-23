O fabrikadan işçilerine dev zam!

Gebze’de çalışmalarını yürütmekte olan Kent Gıda’da işçi ve işveren arasındaki görüşme sonuçlandı. Tek Gıda İş Sendikası’nın örgütlü bulunduğu fabrikada, çalışanlar ile işveren arasındaki anlaşma yüzde 135’lik zam oranı ile sonuçlandı.
SOSYAL HAKLARA YÜZDE 154 ZAM
780 işçinin çalışmakta olduğu fabrikada 2 yıllığına yapılan sözleşmeye göre işçilerin ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 135, sosyal haklarında da yaklaşık yüzde 154 zam yapıldı. 6 aylık periyotlarda ise enflasyon artı yüzde 10 zam kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.