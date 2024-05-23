Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Körfez ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 484 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 1 gram sentetik kannabinoid, 273 ecstasy hap, 10 sentetik ecza, 32 bin TL ve 2 hassa terazi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen B.Ş ve Y.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 2 şüpheli ise TCK 191 çerçevesinde işlem yapılarak serbest bırakıldı.
23 May 2024 - 23:48- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İzmit ve Körfez ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.