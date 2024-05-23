Evden 300 bin TL'lik hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı

4 Ocak Pazartesi günü Kandıra ilçesinde evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyaları ve nakit para çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ş., F.K. ve Y.Ş. isimli şüpheliler dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.