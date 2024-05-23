23 May 2024 - 23:49- Asayiş G:

Evden 300 bin TL'lik hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı

Kandıra ilçesinde evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyaları ve nakit para çalınmasına ilişkin 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Evden 300 bin TL'lik hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı mask
Evden 300 bin TL'lik hırsızlığa karışan 3 şüpheli yakalandı
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4 Ocak Pazartesi günü Kandıra ilçesinde evden 300 bin TL değerinde ziynet eşyaları ve nakit para çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ş., F.K. ve Y.Ş. isimli şüpheliler dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# tespit, polis, çalışma

23 May 2024 - 23:49 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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