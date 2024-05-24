Haluk Bilginer ABD yapımı dizinin uyarlaması ile ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer, ABD yapımı fenomen dizi Ray Donovan'ın uyarlamasında başrollerden birini üstlenecek. Bilginer, orijinal dizide Jon Voight'un hayat verdiği Mickey Donovan karakterini canlandıracak.
RAY DONOVAN TÜRKİYE'YE UYARLANIYOR
2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Ray Donovan, Türkiye'ye uyarlanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstleneceği dizide, Haluk Bilginer, Mickey Donovan karakterine hayat verecek.
Kaynak: CUMHURİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.