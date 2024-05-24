- Kültür-Sanat

Haluk Bilginer ABD yapımı dizinin uyarlaması ile ekranlara dönüyor

Haluk Bilginer ABD yapımı Ray Donovan dizisinin uyarlamasında başrolde yer alacak.

Haluk Bilginer ABD yapımı dizinin uyarlaması ile ekranlara dönüyor mask

Usta oyuncu Haluk Bilginer, ABD yapımı fenomen dizi Ray Donovan'ın uyarlamasında başrollerden birini üstlenecek. Bilginer, orijinal dizide Jon Voight'un hayat verdiği Mickey Donovan karakterini canlandıracak.

RAY DONOVAN TÜRKİYE'YE UYARLANIYOR
2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Ray Donovan, Türkiye'ye uyarlanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstleneceği dizide, Haluk Bilginer, Mickey Donovan karakterine hayat verecek.

Kaynak: CUMHURİYET
# büyük, türkiye

24 May 2024 - 00:21 - Kültür-Sanat

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