Sürekli drift atan sürücü bu kez hastaneye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Caddesi'nde 41 ACK 777 plakalı spor otomobilin drift atığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce yapılan araştırma sonucu bahse konu otomobil tespit edildi. Otomobil sürücüsüne drift atmak, abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.
Öte yandan, sürücü sağlık yönünden araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.