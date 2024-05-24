24 May 2024 - 00:32 - Asayiş

Sürekli drift atan sürücü bu kez hastaneye sevk edildi

Körfez ilçesinde spor otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Daha önce de dirft atan sürücü, araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.