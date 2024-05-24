- Asayiş

Sürekli drift atan sürücü bu kez hastaneye sevk edildi

Körfez ilçesinde spor otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Daha önce de dirft atan sürücü, araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Sürekli drift atan sürücü bu kez hastaneye sevk edildi mask
Sürekli drift atan sürücü bu kez hastaneye sevk edildi
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Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Caddesi'nde 41 ACK 777 plakalı spor otomobilin drift atığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce yapılan araştırma sonucu bahse konu otomobil tespit edildi. Otomobil sürücüsüne drift atmak, abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücü sağlık yönünden araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

Sürekli drift atan sürücü bu kez hastaneye sevk edildi
# tespit, otomobil, sağlık, polis, Spor

24 May 2024 - 00:32 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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