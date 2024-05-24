- Asayiş

Eski CHP'li 12.kattan düşerek can verdi

Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Kiraz Gülsün Bor Güner, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Eski CHP'li 12.kattan düşerek can verdi mask

Bir önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan Kiraz Gülsün Bor Güner (50), sabah saatlerinde Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Sevdalı Patika Sokak’ta bulunan 12. kattaki evinin balkonundan düştü. Güner’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner’in cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmek üzere Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yakınları, vertigo hastası olan Güner’in psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, polis

24 May 2024 - 00:39 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.349.000 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL