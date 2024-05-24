Eski CHP'li 12.kattan düşerek can verdi

Bir önceki dönem Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olan Kiraz Gülsün Bor Güner (50), sabah saatlerinde Mutlukent Mahallesi Angora Evleri Sevdalı Patika Sokak’ta bulunan 12. kattaki evinin balkonundan düştü. Güner’in düştüğünü gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekipleri, Güner’in hayatını kaybettiğini belirledi. Güner’in cansız bedeni, ölüm sebebi belirlenmek üzere Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yakınları, vertigo hastası olan Güner’in psikolojik sorunları bulunduğunu iddia etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.