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O yol trafiğe kapatılacak!

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde altyapı ve imalat çalışması yapılacak.

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Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde altyapı ve imalat çalışması yapılacak.24 Mayıs saat 09.30'da başlayacak olan çalışma 6 haziran saat 05.30'a kadar sürecek. Çalışma boyunca yol trafiğe kapatılacak.

O yol trafiğe kapatılacak!
# çalışma, Darıca

24 May 2024 - 08:35 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

Vatandaş - Yol patates tarlası köstebek yuvası komple asfalt yapın yamayla bu işler olmuyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 09:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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