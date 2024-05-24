O yol trafiğe kapatılacak!

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Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde altyapı ve imalat çalışması yapılacak.24 Mayıs saat 09.30'da başlayacak olan çalışma 6 haziran saat 05.30'a kadar sürecek. Çalışma boyunca yol trafiğe kapatılacak.