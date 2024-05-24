Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kocaeli'de hava sıcaklığı düşecek mi? Kocaeli'de yağışlar devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 14 en yüksek 24 derece olacak. Bugün gök gürültülü sağanak yağışın kenti etkisi altına alması bekleniyor. İşte güncel hava durumu: