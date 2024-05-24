24 May 2024 - 09:08- Asayiş G:

Kentin en eski kuaförlerinden Münir Sela hayatını kaybetti

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kentin en eski kuaförlerinden Münir Sela hayatını kaybetti mask
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Kentimizin en eski kuaförlerinden, Kuaförler Odası kurucusu ve başkanı Aysun Sela'nın da eşi olan 2 çocuk babası Münir Sela(77) , saat 07.00 sularında son nefesini verdi. Uzun süredir akciğer rahatsızlığın nedeniyle tedavi gören Sela, Umuttepe Tıp Fakültesi'nde zorlu bir süreç yaşamıştı. Tedavisi evinde devam eden Sela, sabaha karşı ağırlaştı ve hayata veda etti. Merhumun cenazesi yarın (cumartesi) Fevziye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek.
# tedavi, çocuk

24 May 2024 - 09:08 - Asayiş

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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İbrahim - Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar dillerim nur içinde yatsın.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 10:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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