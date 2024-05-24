Kentin en eski kuaförlerinden Münir Sela hayatını kaybetti

Kentimizin en eski kuaförlerinden, Kuaförler Odası kurucusu ve başkanı Aysun Sela'nın da eşi olan 2 çocuk babası Münir Sela(77) , saat 07.00 sularında son nefesini verdi. Uzun süredir akciğer rahatsızlığın nedeniyle tedavi gören Sela, Umuttepe Tıp Fakültesi'nde zorlu bir süreç yaşamıştı. Tedavisi evinde devam eden Sela, sabaha karşı ağırlaştı ve hayata veda etti. Merhumun cenazesi yarın (cumartesi) Fevziye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verilecek.