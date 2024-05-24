Haluk Bilginer ABD yapımı dizinin uyarlaması ile ekranlara dönüyor

Usta oyuncu Haluk Bilginer, ABD yapımı fenomen dizi Ray Donovan'ın uyarlamasında başrollerden birini üstlenecek. Bilginer, orijinal dizide Jon Voight'un hayat verdiği Mickey Donovan karakterini canlandıracak.
RAY DONOVAN TÜRKİYE'YE UYARLANIYOR
2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Ray Donovan, Türkiye'ye uyarlanıyor. Yapımcılığını Orchestra Content'in üstleneceği dizide, Haluk Bilginer, Mickey Donovan karakterine hayat verecek.
DİZİNİN KONUSU
Ann Biderman imzalı Ray Donovan, zengin ve ünlü insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözen ancak babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle olan problemlerini çözmekte başarısız olan Ray Donovan'ın hikayesini merkeze alıyor. Orijinal dizide Liev Schreiber, Paula Malcomson ve Jon Voight başrolleri paylaşmış ve dizi toplamda 82 bölüm yayınlanmıştı.
Haluk Bilginer, beş yıl ara verdiği televizyon ekranlarına 2022 yılında Baba dizisiyle döndü. 2022 yılının sonunda final yapan bu dizinin ardından usta oyuncu, Şahsiyet'in 2. sezonu, Türk Dedektif ve The Veil dizilerinde yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.