- Yaşam

Kaza tutanaklarında yeni dönem!

Trafik kazaları sonrasında doldurulan 'kaza tutanağı' için artık kaleme kağıda ihtiyaç kalmayacak. O işlemler de e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Kaza tutanaklarında yeni dönem! mask

e-Devlet uygulamasına gelen yeni güncelleme ile 'kaza tutanağı' hizmeti getirildi. Yeni uygulamayla kaza tutanakları için kağıt kalemle uğraşmaya gerek kalmayacak.

ANINDA SİSTEME YANSIYACAK

Sürücüler e-Devlet’in ios ve android platformlarındaki mobil uygulaması üzerinden kaza tutanağı oluşturabilecek. Uygulama üzerinden oluşturulan kaza tutanakları anında SBM sistemlerine yansıyacak ve süreç hızlıca başlayacak. Sigorta şirketlerini aramaya gerek kalmadan tüm süreç e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

Kaynak: odatv
# yeni

24 May 2024 - 09:30 - Yaşam

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