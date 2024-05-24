Benzin fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim gelecek.

Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,20 TL'ye, Ankara'da 42,17 TL'ye, İzmir'de 42,41 TL'ye gerileyecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli'de 40,22 TL, Ankara'da 41,22 TL, İzmir'de 41,47 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Kaynak: SÖZCÜ