Benzin fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 54 kuruş indirim gelecek.
Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 41,20 TL'ye, Ankara'da 42,17 TL'ye, İzmir'de 42,41 TL'ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli'de 40,22 TL, Ankara'da 41,22 TL, İzmir'de 41,47 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Akp mhp den kurtulamadık gitti 23 senedir ülkeyi ne hale getirdiler herşey ortada bütün gün vıdı vıdı konuşacağına erken seçim kararı alında boyunun ölçüsünü görün
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.