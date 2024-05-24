Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu

Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.