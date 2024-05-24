- Hayatın İçinden

Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu

Kayseri'de çakan şimşek Türkiye haritasına benzer şekil oluşturdu. İlginç anları bir vatandaş kaydetti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Gökyüzünde Türkiye haritası oluştu mask

Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.
# türkiye

24 May 2024 - 10:00 - Hayatın İçinden

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL