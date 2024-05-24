STRESİ DE YENMEK İÇİN BESLENME

Akdeniz diyeti, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların riskini azaltmadaki faydalarıyla biliniyordu, şimdi de zihinsel sağlığı iyileştirdiği gösterildi. Güney Avustralya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu diyetin sadece fiziksel sağlığı desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda ileri yaşlardaki yetişkinlerde stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya koyuyor.
Akdeniz beslenmesi, sebzeler, meyveler, kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar, baklagiller, sağlıklı yağlar ve orta miktarda balık ve deniz ürünleri tüketimi içerir.
Avustralya’da 60 yaş ve üzeri 294 katılımcıyla yapılan çalışmada, Akdeniz diyetiyle beslenmenin yaş, cinsiyet, BKİ, fiziksel aktivite, uyku ve bilişsel risk gibi faktörlerden bağımsız olarak anksiyete ve stres semptomlarıyla ters orantılı olduğu bulundu. Araştırmacılar bu bulguları Nutrients dergisinde yayımlayarak, beslenme alışkanlıkları ile zihinsel sağlık arasındaki ilişkiyi vurguladılar.
Akdeniz diyetinin meyve, kuruyemiş ve baklagiller gibi temel bileşenleri, zihinsel sağlık faydalarına katkıda bulunur. Bu yiyecekler, iyi bağırsak bakterilerini destekleyen ve inflamasyonu azaltan lif, sağlıklı yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir, bu da beyin sağlığını olumlu etkiler.
Çalışma grubunun lideri Lisa Allcock, diyabet yönetimini desteklemek için Akdeniz diyetini önerirken, bunun potansiyel olarak zihinsel sağlığı da iyileştirebileceğini vurguladı.
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://www.medicaldaily.com/mediterranean-diet-lowers-anxiety-stress-elderly-adults-study-471752
Makale: DOI: 10.3390/nu16030366
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.