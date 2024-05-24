HASAN ALEMDAROĞLU’NUN YETİŞTİRDİĞİ ADEM BAŞOĞLU ORTAOKULU KIZLARI, ÜST ÜSTE 2.KEZ ZİRVEYE ÇIKTI

“Kupa Fatihi Kocaeli” sloganının ülkenin dört bir yanına yazdıran kadın futbolcularımız, zaferden zafere koşuyor. Usta antrenör, kadın futbolunda iki dünya ikinciliği bulunan öğretmen Hasan Alemdaroğlu da, adeta üretim rekoru kırıyor
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Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Alt yaş gruplarında Türkiye’nin en iyisi olmaya devam eden takım, 2022/2023 Orta Okul Şampiyonu, 2022/2023 Analig Şampiyonu, 2023/ 2024 Orta Okul Türkiye Şampiyonu oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan, kadın futbolunda ülkemize ve kentimize iki dünya ikinciliği getiren öğretmen Hasan Alemdaroğlu da, adeta üretim rekoru kırıyor. Alemdaroğlu “Projelerimizi gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hedeflediğimiz doğrultuda alt yaş gruplarımızın başarısı için her gün çalışıyoruz. Amacımız, onları en iyi şekilde yetiştirmek. Süper Lig seviyesindeki sayısız oyuncularımıza yeni isimler eklemek amacı ile çıktığımız bu yolda, adım adım ilerliyoruz. Sırada yeni Şampiyonluklar var... Bizle çalışmak bir ayrıcalıktır…” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.