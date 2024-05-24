Burak, Akdeniz Kick Boks Şampiyonu

BÜYÜKÇEKMECE’DE DÜZENLENDİ

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan 1. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası (1st WAKO Mediterranean Kickboxing Championship) 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’de bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Şampiyonada Körfez Gençler Birliği sporcusu Burak Güneş şampiyon oldu.

GÜNEŞ İLK ŞAMPİYON OLDU

Burak Güneş Büyükler Point Fight 63 kiloda rakiplerini yenerek zirveye çıktı. Kilosunda 7 sporcuyu geride bırakarak birincilik madalyasını alan Güneş’in rakipleri arasında, geçen yıl Türkiye Şampiyonası’nda derece yapmış sporcular bulunuyordu.

SİNEM DE TECRÜBE KAZANDI

Bayanlarda da Körfez Gençler Birliği sporcusu ve aynı zamanda jimnastik antrenörü olan Sinem Karakaynak da tecrübeli ve zorlu rakipleri arasında sıralamaya girerek uluslararası müsabaka alanında tecrübelerine bir yenisi ekledi. Körfezli başarılı kick boksçuları maçlara hazırlayan Körfez Gençler Birliği antrenörü Musab Yaman da, sonuçlardan büyük mutluluk duyduklarını belirterek sevincini sporcularla paylaştı.