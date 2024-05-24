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Sağlıklı Yaşam Yürüyüşüne yoğun ilgi sevindiriyor

İzmit Belediyesinin düzenli olarak organize ettiği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri, Seka Park'ta gerçekleşti. Halkın sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan etkinlik, kadınlar tarafından ilgi gördü

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Sağlıklı Yaşam Yürüyüşüne yoğun ilgi sevindiriyor
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SEKA PARK’TA YOĞUN PROGRAM UYGULANDI

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri bugün Seka Park’ta devam etti. Sabahın erken saatlerinde toplanan katılımcılar, rehber eşliğinde yaklaşık bir saat süren yürüyüşte, hem spor yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkardı. Yürüyüşe katılan kadınlar, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasının hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin amacının halkı spora teşvik etmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.
# sağlık, Spor, İzmit belediyesi

24 May 2024 - 10:36 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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