Sağlıklı Yaşam Yürüyüşüne yoğun ilgi sevindiriyor

SEKA PARK’TA YOĞUN PROGRAM UYGULANDI

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri bugün Seka Park’ta devam etti. Sabahın erken saatlerinde toplanan katılımcılar, rehber eşliğinde yaklaşık bir saat süren yürüyüşte, hem spor yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkardı. Yürüyüşe katılan kadınlar, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasının hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin amacının halkı spora teşvik etmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.