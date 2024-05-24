Sağlıklı Yaşam Yürüyüşüne yoğun ilgi sevindiriyor

SEKA PARK’TA YOĞUN PROGRAM UYGULANDI
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri bugün Seka Park’ta devam etti. Sabahın erken saatlerinde toplanan katılımcılar, rehber eşliğinde yaklaşık bir saat süren yürüyüşte, hem spor yapmanın hem de temiz havanın keyfini çıkardı. Yürüyüşe katılan kadınlar, bu tür etkinliklerin düzenli olarak yapılmasının hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli olduğunu belirtti. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, sağlıklı yaşam yürüyüşlerinin amacının halkı spora teşvik etmek ve daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.