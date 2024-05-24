Sporcu dostu Adnan Sak’tan anlamlı mesaj: Spor yapmak önemli, ama kontroller daha önemli

Kentimizin spor duayeni ve sporcu dostu, iş insanı gemi kaptanı Adnan Sak, Dilovası Belediyespor’da yaptığı çalışmalarla adeta tarih yazan Adnan Sak, rutin kontrollerini yaptırdı ve herkese bunu tavsiye etti. “Arada bir de olsa bakım yapmak önemli. Bakım organizasyonunu baştan sona yürüten Sayın Çetin Solhan'a teşekkür ediyorum. Spor yapmak önemli ama kontroller daha önemli” diyen Sak, herkese check-up yaptırmayı tavsiye etti.