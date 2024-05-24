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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 252 sikke ve objeler ele geçirildi

Gebze ilçesinde yürütülen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 252 sikke ve objeler ele geçirildi mask


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Eskihisar Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 2 kolye ucu ve mühür olmak üzere toplam 260 parça eser ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

24 May 2024 - 10:45 - Asayiş

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